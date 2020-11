Coronavirus - Il governo valuta dei cambiamenti per la didattica a distanza nelle aree a più basso contagio

Condividi la notizia:











Roma – Scuola, verso la riapertura il 7 gennaio ma possibile riduzione della Dad a metà dicembre.

Il suono della campanella dovrebbe scattare nuovamente il 7 gennaio. Sarebbe infatti questa la data, secondo le ultime indiscrezioni, in cui gli studenti italiani potranno tornare in classe.

L’orientamento prevalente nel governo, in vista del nuovo Dpcm in vigore dal 4 dicembre, sarebbe quindi quello di aspettare l’inizio del nuovo anno per la riapertura delle scuole. Da chiarire però se si tratti di una misura da mettere in campo solo per le zone gialle.

E c’è anche un’altra ipotesi che l’esecutivo starebbe valutando.

Si discute infatti su una riduzione graduale della didattica a distanza per i liceali già da dicembre, forse dal 14.

Un’ipotesi che potrebbe valere per le aree a più basso contagio, magari riducendo la percentuale della Dad.

Condividi la notizia:











29 novembre, 2020