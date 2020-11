Coronavirus - L'ufficio stampa del presentatore smentisce la notizia, circolata questa mattina, di un peggioramento delle sue condizioni di salute

Condividi la notizia:











Milano – “Gerry Scotti sta bene. Non è mai stato in terapia intensiva”.

Le dichiarazioni dell’ufficio stampa del conduttore televisivo smentiscono alcune indiscrezioni, circolate questa mattina su alcuni giornali, riguardo un peggioramento del presentatore.

“Le sue condizioni sono in netto miglioramento e tutti i valori sono rientrati nei parametri, tanto che dovrebbe tornare a casa nei prossimi giorni – ha spiegato il suo ufficio stampa -. È in ospedale a Milano, dove è andato soprattutto per avere un’assistenza costante”.

Lo scorso 26 ottobre era stato lo stesso Gerry Scotti a comunicare sui social la sua positività al virus. “Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il Covid-19 – aveva scritto su Instagram -. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l’affetto e l’interessamento”.

Condividi la notizia:











11 novembre, 2020