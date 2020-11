Gianluca Pezzotti nuovo presidente del consorzio di bonifica Etruria meridionale e Sabina

Acquapendente - Era già stato alla guida dell’ordine dei dottori agronomi e forestali di Rieti - Rinviata l'elezione della giunta

Acquapendente – Riceviamo e pubblichiamo – Durante la convocazione dell’ultimo consiglio d’amministrazione del consorzio di bonifica Etruria meridionale e Sabina ad Acquapendente, è stato eletto presidente Gianluca Pezzotti, già presidente dell’ordine dei dottori agronomi e forestali di Rieti.

Rinviata, invece, l’elezione dei due vicepresidenti e dei due membri del comitato esecutivo.

Il neo eletto presidente, ha prima di tutto ringraziato il consiglio in carica per la fiducia accordatagli e il commissario Luciana Selmi per il lavoro svolto negli ultimi 4 anni. In seguito, al fine di raggiungere la più ampia condivisione e coesione tra i presenti, ha proposto il rinvio dell’elezione della giunta.

“Auspico per un consiglio compatto coeso e responsabile, mi auguro che si instauri la più ampia collaborazione ed un clima di fiducia per rendere più agevole il lavoro che ci attende d’ora in avanti – dice Pezzotti – in particolare per ridare la giusta voce al territorio dopo quattro lunghi anni di commissariamento”.

25 novembre, 2020