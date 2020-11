Giappone, più morti per suicidio in un mese che per Covid dall’inizio della pandemia

Tokyo - A ottobre sono stati 2153 - Michiko Ueda, professore alla Aseda university: “Anche altri paesi potrebbero registrare un aumento simile o addirittura maggiore”

Tokyo – Giappone, più suicidi in un mese che dall’inizio della pandemia per Covid.

Le statistiche del governo giapponese sui suicidi mostrano che nel solo mese di ottobre i morti per suicidio sono maggiori delle vittime complessive per il Covid. A ottobre i suicidi in Giappone sono stati 2153 e i deceduti per via del Coronavirus 2087.

“Non abbiamo nemmeno avuto un lockdown, eppure l’impatto di Covid è minimo rispetto ad altri paesi – ha dichiarato Michiko Ueda, professore alla Aseda university di Tokyo -. Ciò suggerisce che altri paesi potrebbero registrare un aumento simile o addirittura maggiore del numero di suicidi in futuro”.

Il tasso di suicidi in Giappone è uno dei più alti al mondo e da anni le autorità sanitarie stanno lavorando per far abbassare gradualmente il tasso. Le ragioni dell’incremento, legate alla pandemia e alle restrizioni necessarie, potrebbero essere, tra le altre, la disoccupazione, l’isolamento sociale e l’ansia.

Rispetto al mese di ottobre del 2019, nel 2020 i suicidi delle donne in Giappone sono aumentati dell’83%.

