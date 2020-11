Giocano a carte al tavolo, chiuso bar e sette persone multate

Viterbo - Polizia - Norme anticovid non rispettate - 5 giorni di stop per il locale

Condividi la notizia:











Viterbo – Misure anticovid non rispettate, scatta la chiusura di un bar. A darne notizia è la polizia.

“Chiuso un bar di Viterbo dalla polizia – fanno sapere dalla questura – per non aver rispettato le norme anti Covid con sette persone multate.

Le risultanze nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo delle misure predisposte per il contenimento del contagio da Covid 19 predisposti dal questore in ambito cittadino, estesa anche agli esercizi pubblici.

Nei giorni scorsi, infatti gli uomini della polizia, divisione polizia amministrativa della questura di Viterbo, in un bar del capoluogo, all’interno di una parte del locale poco ampia, hanno riscontrato la presenza di sette persone intorno ad un tavolo che giocavano a carte”.

A questo punto sono scattate le sanzioni.

“I clienti sono stati contravvenzionati per non aver rispettato la distanza prevista, mentre al gestore del bar è stato elevato il verbale di violazione amministrativa con applicazione della sanzione accessoria di sospensione dell’attività per cinque giorni, al fine di impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione.

Proseguirà anche nei prossimi giorni l’attività di prevenzione pianificata dal Questore di Viterbo in modo sempre più incisivo e diffuso che sarà finalizzata, oltre che a garantire nell’arco delle 24 ore un continuo e approfondito controllo del territorio, anche alla verifica del rispetto delle misure anti epidemia”.

Condividi la notizia:











24 novembre, 2020