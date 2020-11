Giornata nazionale del parkinson, incontro in streaming con i pazienti

Salute - L'iniziativa dell'Asl Viterbo il 28 novembre dalle 11,30 alle 13,30

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Anche quest’anno, nonostante il Covid, sabato 28 novembre in tutta Italia verrà celebrata la giornata nazionale del parkinson. Manifestazione promossa dalla fondazione Limpe.

La Asl Viterbo, così come è accaduto lo scorso anno, ha aderito all’invito della fondazione, entrando a pieno titolo nel cartellone delle iniziative in programma, con un incontro virtuale in streaming con i pazienti e attraverso un webinar che si svolgerà proprio nella giornata del 28 novembre, dalle 11,30 alle 13,30.

L’iniziativa è realizzata dal dipartimento di neuroscienze e organi di senso della Asl e dalla sezione viterbese dell’associazione parkinson.

Durante le due ore di conference call, i pazienti e i loro caregivers potranno entrare in contatto con alcuni dei professionisti impegnati nel percorso di presa in carico dei bisogni di salute collegati alla malattia di Parkinson, ma anche con i rappresentanti della loro associazione di riferimento.

Il programma prevede gli interventi del direttore del dipartimento e dell’unità operativa di neurochirurgia della Asl di Viterbo, Riccardo Antonio Ricciuti, del neurologo Daniele Mei, dello psicologo Lanfranco Godeas, della nutrizionista Silvia Baroncelli, del logopedista Gabriele di Noto, e di Paolo Paganucci e Giuseppe Salvatelli per l’associazione parkinson.

Per collegarsi all’evento è possibile iscriversi gratuitamente a partire da oggi, 23 novembre, al sito della Fondazione Limpe, raggiungibile al seguente link www.giornataparkinson2020.fondazionelimpe.it.

I cittadini interessati a porre dei quesiti ai relatori, i quali risponderanno durante la diretta streaming, possono già far pervenire le loro domande, tramite whatsapp, al numero telefonico 3483123 266.

“Anche quest’anno – commenta Riccardo Ricciuti – insieme all’associazione Parkinson di Viterbo, abbiamo voluto organizzare un incontro di informazione, per descrivere le varie opportunità terapeutiche che le persone affette da questa malattia hanno a disposizione nel loro territorio. Le limitazioni legate al Covid-19 non ci hanno consentito di replicare l’incontro pubblico dello scorso anno, con le stesse modalità di partecipazione e di interazione molto apprezzate nella location del teatro Caffeina. È, importante, tuttavia, che il legame instaurato tra professionisti, associazione e cittadini resti saldo e vivo. Lo faremo con i mezzi che la tecnologia ci mette a disposizione e che ci consentiranno di intavolare un dibattito interattivo e costruttivo”.

Asl Viterbo

Condividi la notizia:











24 novembre, 2020