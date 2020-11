Giovani e lavoratori domani in piazza per protestare contro il Dpcm

Viterbo - La manifestazione è stata organizzata da un comitato spontaneo - Tra le richieste, una presa di posizione da parte delle istituzioni e maggiori aiuti per le categorie più colpite dall'emergenza

di Daniele Camilli

Condividi la notizia:











Viterbo – Giovani e lavoratori in piazza a Viterbo sabato prossimo, 7 novembre, alle ore 18. Ad organizzarla, in piazza del comune, un comitato spontaneo che non firma il manifesto affisso in queste ore per i bar della città, ma secondo quanto si dice è composto soprattutto da giovani, lavoratori e imprenditori che più di tutti hanno subito le conseguenze dell’emergenza Covid.

“No al Dpcm”, quello approvato recentemente dal governo di Giuseppe Conte. “No al coprifuoco”, imposto anch’esso dall’esecutivo. Due parole d’ordine che aprono il manifesto affisso nei bar. “Sì all’Italia che lavora”. “Contro chi ha scelto di sacrificare il mondo delle piccole imprese – spiega il manifesto -, delle palestre, dei bar di quartiere, dei locali, delle partite Iva. Contro questi provvedimenti ottusi e inutili che penalizzano chi lavora e paga le tasse e ignorano i veri problemi. Per far sentire la nostra voce, tutti insieme, e far cambiare le disposizioni asfissianti di questo dpcm”.

Viterbo – Il manifesto in vista della manifestazione di sabato

Infine la conclusione, “Manifestazione di protesta”. Secondo alcune fonti le richieste di chi scenderà in piazza sarebbero essenzialmente due. Chiedere alle istituzioni una presa di posizione netta nei confronti del Dpcm del governo. La seconda ottenere maggiori aiuti e impegni concreti e reali in termini economici a sostegno delle calorie di lavoratori e imprese maggiormente penalizzate dall’emergenza Covid e nei confronti dei quali, secondo gli organizzatori, il governo avrebbe fatto ben poco.

Viterbo – Piazza del Comune

Un’organizzazione, quella della manifestazione, che non rivela sigle e che, per promuovere l’incontro sotto palazzo dei priori, dove ha sede il comune, e del governo, dove invece c’è la prefettura, avrebbe scelto soprattutto il passaparola e il tam tam sui social network e whatsapp. In vista di domani, alle ore 18, in piazza del comune.

Daniele Camilli

Condividi la notizia:











6 novembre, 2020