Giovanni Arena: “Museo civico, positiva e importante la proposta di rilancio presentata dall’opposizione”

Ripartiamo da San Pellegrino - Oggi in consiglio comunale la discussione sul progetto

di Daniele Camilli

Viterbo – “Il giudizio che do sulla proposta dell’opposizione in merito al progetto di risistemazione e rilancio complessivo del museo civico è un giudizio positivo. Adesso dobbiamo vedere quello che si può fare”. Parola di sindaco, Giovanni Arena. Questa mattina la sua maggioranza in consiglio comunale discuterà il progetto di rilancio del museo civico di Viterbo presentato dall’opposizione. Valore del progetto, 500 mila euro. “Potrebbe essere un inizio per trovare una modalità di convergere su un intervento che ci veda concordi – ha poi aggiunto Arena -. E fare un passo avanti sarebbe veramente importante”.

Viterbo – Museo Civico

Sindaco Arena, cosa ne pensa del progetto di rilancio del museo civico che (oggi ndr) l’opposizione presenterà in sede di variazione di bilancio?

“Il progetto che conosco è un progetto importante di riqualificazione del museo civico al quale è collegata anche la sistemazione di pizza Crispi. Due tipi di interventi. Sicuramente validi entrambi. Ora dobbiamo fare delle scelte perché si tratta di accendere dei mutui che impegnano l’amministrazione per diversi anni. E devo dire che abbiamo già previsto tutta una serie di mutui per altri interventi. Valuteremo assieme alla maggioranza. Valuteremo quello che ho sempre chiesto in questa nuova fase di rapporti con la minoranza, complice il Covid. Ossia individuare le cose che possono in qualche maniera vederci lungo un’unica direzione. Il giudizio che do sulla proposta dell’opposizione in merito al progetto di risistemazione e rilancio complessivo del museo civico è un giudizio positivo. Adesso dobbiamo vedere quello che si può fare”.

La sistemazione del museo civico e il suo rilancio, secondo lei, è importante oppure no?

“Questo è il punto. Perché la scelta è finalizzata a quello che vorremmo fare con il luogo museo di piazza del comune. E un punto importante della mia maggioranza è la riqualificazione del nuovo museo di palazzo dei priori con la riqualificazione della torre di piazza del comune. Cosa condivisa assieme all’opposizione. Personalmente ho anche un cruccio…”

Quale?

“Quello di mettere mano, anche attraverso un mutuo, alla riqualificazione della pavimentazione di piazza del comune che sono diversi anni che ha l’aspetto di una persona sdentata…”

Ossia?

“Ha diversi sampietrini che mancano. E una bella presentazione della piazza, che costerà un milione di euro, è importante”.

Viterbo – Il sindaco Giovanni Arena

Il museo civico faceva anch’esso parte di questo circuito. Palazzo dei priori, piazza, torre, e museo…

“Sì, certo. Dovremo eventualmente dare una caratteristica a questo spazi. Magari riqualificandoli. Caratterizzando i due musei, palazzo dei priori e civico, con opere attinenti a un determinato periodo storico”.

Secondo lei, in questo momento, come è tenuto il museo civico? Bene o male?

“E’ difficile avere una situazione ottimale. C’è stato anche un periodo di carenza di personale. Adesso, su questo fronte, abbiamo colmato la lacuna. Sicuramente con il biglietto unico che andremo a fare si potrà accedere a situazioni all’altezza di una città turistica”.

Da più parti si dice che il museo, a partire dall’allestimento dell’opere, sia tenuto piuttosto male…

“Sì, certo. Diciamo che, trattandosi di opere di pregio, devono essere messe in condizioni da poter essere tenuti nella giusta considerazione e manutenzione durante tutto l’anno. C’è da fare, c’è da fare sicuramente. C’è da investire, altrimenti sono solo belle parole cui non seguono i fatti. Sul museo di piazza Crispi c’è da investire. E il progetto che presenterà l’opposizione potrebbe essere un inizio per trovare una modalità di convergere su un intervento che ci veda concordi. E fare un passo avanti sarebbe veramente importante”.

Viterbo – Museo Civico – Madonna in trono del XIII secolo con fenditura della tela e sollevamento vicino all’occhio

Cosa prevede l’accordo con i laboratori di restauro dell’università degli studi della Tuscia che ha portato al monitoraggio interno al museo civico fatto dagli studenti lo scorso mese di gennaio?

“Ma, guarda, è un discorso che è stato seguito dall’assessorato alla cultura. L’accordo c’era e andava pure oltre. Individuando anche con l’università una figura che potesse fare da coordinatore e direttore dello museo civico stesso”.

Daniele Camilli

30 novembre, 2020