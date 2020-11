Giocano alle slot nonostante i divieti anticovid e il locale era pure abusivo

Napoli - Polizia - Un uomo è stato denunciato - Multe agli avventori

Napoli – Ruba il cellulare ad una guardia giurata. Arrestato.

“Ieri pomeriggio, agenti di polizia – fanno sapere dalla polizia – durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti all’ufficio postale di piazza Matteotti per la segnalazione di una rapina.

Sul posto, un’addetta alla sicurezza ha riferito che, poco prima, nel gabbiotto di servizio aveva sorpreso un uomo che si era impossessato del suo telefono cellulare e che si era dato alla fuga.

La donna, con l’aiuto di alcune persone presenti in sala, lo aveva poi bloccato fino all’arrivo degli agenti.

È stato arrestato per rapina impropria”.

In un’altra operazione, scoperta una sala slot abusiva.

“Ieri sera gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato sono intervenuti in via Martiri d’Otranto dove un cittadino, tramite l’app YouPol, aveva segnalato la presenza di una sala da gioco abusiva.

Nel locale i poliziotti hanno trovato 11 apparecchi tipo videopoker abusivi e non collegati alla rete e 220 euro, provento dell’illecita attività.

Il titolare, un napoletano di 72 anni, è stato denunciato per esercizio di gioco d’azzardo, ricettazione e per il fatto che il locale era sprovvisto della tabella dei giochi proibiti; inoltre, cinque avventori, napoletani tra i 49 e i 70 anni, che si trovavano all’interno del locale, sono stati sanzionati per partecipazione a gioco d’azzardo.

Tutti, infine, sono stati sanzionati per inottemperanza alle misure anti-Covid-19″.

8 novembre, 2020