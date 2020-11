“Una goccia per la vita”, doppio appuntamento per la donazione del sangue

Civitavecchia - Il sindaco Tedesco promuove l'iniziativa: "Lunedì 23 operativi l'auto emeroteca a palazzo del Pincio e il centro trasfusionale dell'ospedale"

Civitavecchia – Riceviamo e pubblichiamo – Una lettera indirizzata a tutto il comune, sia nella sua parte politico-amministrativa che ai dipendenti. Così il sindaco Ernesto Tedesco ha promosso l’iniziativa “Una goccia per la vita”, la giornata di lunedì prossimo organizzata per promuovere la donazione del sangue, “nata quest’anno su impulso del consiglio comunale”.

“Questa manifestazione – dice Tedesco – che si svolgerà il prossimo 23 novembre contemporaneamente presso il centro trasfusionale dell’ospedale San Paolo e a piazzale del Pincio, mira a sensibilizzare la cittadinanza rispetto all’importanza di una gesto semplice ma fondamentale come la donazione del sangue, soprattutto in un momento come questo in cui l’emergenza Covid rischia di travolgere tutte le altre innumerevoli esigenze sanitarie del nostro territorio”.

“Invito pertanto tutti a prendere parte a questa iniziativa ed a farsi parte attiva nella diffusione della cultura della donazione”, conclude il Sindaco.

La manifestazione è comunque aperta a tutta la cittadinanza e sarà dislocata su due diverse sedi proprio per favorire la partecipazione, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid.

È possibile raccogliere informazioni oppure prenotare la propria donazione ai numeri 0766.21280, 389.3427776 (numeri Avis, per donazioni nel centro trasfusionale dell’ospedale) o 0766.23163 (numero Croce rossa, per donazioni nell’auto emeroteca a palazzo del Pincio).

Comune di Civitavecchia

21 novembre, 2020