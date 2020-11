“Governare significa anche avere il coraggio di cambiare idea”

Politica - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte agli Stati generali del Movimento5stelle: “La sfida ora è preservare la carica innovativa”

Roma – “La coerenza delle proprie idee è senz’altro un valore, ma quando governi devi affrontare la complessità. Quindi bisogna avere il coraggio e l’intelligenza di cambiare le idee”. Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, è intervenuto agli Stati generali del Movimento5Stelle.

“Alcune delle mie decisioni, non mi è sfuggito, non sono state totalmente in linea con le posizioni assunte nella vostra campagna elettorale – ha spiegato il premier -. Sono i momenti in cui siete apparsi disorientati, in cui diciamolo chiaramente si sono create incomprensioni tra di noi”.

“La vostra è una comunità di uomini e donne che, 11 anni fa, muovendo dai territori, si è messa in gioco, si è tirata su le maniche e ha affrontato una grande responsabilità – ha aggiunto Giuseppe Conte -. Siete una comunità tosta, che ha vissuto tanti momenti di difficoltà ma non ha mai mollato. Siete nati da un’intuizione, avete attuato un progetto che molti ritenevano visionario, finanche velleitario, e invece avete rappresentato la più importante novità della vita politica di questi anni”.

“La sfida ora è preservare la carica innovativa del M5S, fare tesoro del passato ma con lo sguardo rivolto al futuro – ha concluso il presidente del Consiglio -. Tre sfide sono imprescindibili per il M5s: la capacità di non perdere mai il contatto con la gente, rimettere l’uomo al centro di qualsiasi progetto di miglioramento della nostra società secondo quello che io definisco un ‘nuovo umanesimo’ e continuare a lavorare contro la logica dei privilegi”.

15 novembre, 2020