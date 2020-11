Il governo lavora a un extra cashback di Natale per rilanciare i consumi

Roma - Rimborsi del 10 per cento fino a un tetto massimo di 150 euro per chi usa carte e app per le spese nel mese di dicembre

Roma – Il governo sta lavorando a una nuova misure per rilanciare i consumi a Natale.

Secondo quanto riporta l’Ansa, sarebbe in arrivo uno speciale extra cashback per Natale. Stando alle prime informazioni si tratterebbe di un rimborso del 10 per cento fino a una soglia massima di 150 euro per chi usa carte e app per le spese nel mese di dicembre.

La misura dovrebbe essere aggiuntiva a quelle cashback precedentemente adottate. Sembrerebbe che il rimborso lo potrà ottenere entro la fine dell’anno chi a dicembre farà almeno 10 acquisti e il rimborso arriverà direttamente via bonifico sul conto corrente.

La nuova misura dovrebbe essere pronta per i primi giorni di dicembre, ma è ancora da definire il giorno in cui dovrebbe entrare in vigore.

22 novembre, 2020