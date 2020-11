Il governo pensa al Natale: ristoranti aperti la sera e attività con orario prolungato

Coronavirus - L'esecutivo al lavoro per un nuovo Dpcm a partire dal 3 dicembre - Tra le ipotesi anche la revisione del coprifuoco

Roma – Occhi puntati sul 3 dicembre. Sarebbe infatti questa “la data x” in cui elaborare gli ultimi dati dell’epidemia da Covid-19 in Italia e fornire così le linee di intervento per vivere il Natale.

Non manca molto infatti al periodo natalizio e c’è la consapevolezza che le festività devono comunque essere una boccata di ossigeno per l’economia, anche in tempi di Covid.

Le disposizioni dell’ultimo Dpcm, che ha colorato l’Italia tra rosso-giallo-arancione, sono efficaci proprio fino al 3. Poi cosa accadrà? Difficile immaginare di scartare i regali dei nonni con la telecamera del cellulare puntata sul viso per ringraziarli, magari, via Skype. Quel che però è certo è che questo Natale 2020 sarà diverso.

Qualche regola sarà nuovamente imposta dal governo, anche se parte del controllo sarà affidato alla responsabilità del singolo. D’altronde entrare nelle mura domestiche sarebbe realmente “troppo”.

Stando alle indiscrezioni il 3 dicembre verranno analizzati nuovamente i dati sulla diffusione della pandemia, quelli forniti dalle singole regioni. L’obiettivo è quello di vedere l’indice Rt vicino a 1, in più regioni possibili. E poi scatterebbero così le nuove regole con un allentamento graduale delle misure della maglia anti-Covid.

A riprendere fiato potrebbero essere inizialmente le regioni più virtuose, in attesa che anche le altre si allineino ai dati e possano essere inserite anch’esse in un nuovo decreto. Un nuovo Dpcm quindi che allungherebbe gli orari degli esercizi pubblici, mettendo limiti alla capienza, e che potrebbe anche permettere gli spostamenti tra regioni.

La discussione anche su un possibile allentamento dell’orario del coprifuoco, almeno a partire da metà mese. Tra i temi sul tavolo anche la riapertura di ristoranti e bar: al vaglio l’ipotesi che possano rimanere aperti anche la sera.

Si punta quindi a “normalizzare” quanto più possibile il Natale, seppur con tutte le precauzioni del caso.

15 novembre, 2020