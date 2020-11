Il Guardian celebra Raffaella Carrà, “Ha insegnato all’Europa la gioia del sesso”

Londra - Il giornale britannico ha dedicato alla pop star italiana un lungo articolo che ripercorre le tappe principali della sua carriera

Condividi la notizia:











Londra – “Carrà era una tripla sorpresa che sapeva cantare, ballare e recitare altrettanto bene e ha avuto un’influenza senza pari nella musica e nella cultura pop italiana”. Così il giornale britannico Guardian celebra Raffaella Carrà in occasione dell’uscita di Explota Explota, la commedia musicale di Nacho Alvarez costruita attorno alle sue canzoni.

L’articolo intitolato “Raffaella Carrà, la pop star italiana che ha insegnato all’Europa la gioia del sesso” è apparso ieri sul sito del Guardian. “Dove la Svezia aveva gli Abba – scrive il giornale -, l’Italia aveva Carrà, che ha venduto milioni di dischi in tutta Europa”.

“Ha insegnato alle donne che avere il libero arbitrio in camera da letto non era scandaloso – continua il Guardian -, che va bene innamorarsi di un uomo gay e che non tutte le relazioni sono esattamente sane”.

Il Guardian ripercorre tutte le tappe della brillante carriera di Raffaella Carrà, dagli esordi nei primi anni Settanta con “Canzonissima” ad oggi, passando per il successo in Europa e Sud America e ricordando i suoi inni pop sessuali come “Tuca tuca”, “A far l’amore comincia tu” e “Tanti auguri”. Il giornale si sofferma poi sulla canzone “Luca”, scritta da Raffaella Carrà nel 1978, una delle prime in Italia a trattare in maniera diretta il tema dell’omosessualità. “Parlare di omosessualità in modo così pratico e leggero era inaudito nell’Italia cattolica e non sorprende vedere come Carrà sia diventata un’icona gay internazionale, al punto che le è stato conferito il premio World Pride 2017 a Madrid”.

“Oggi esortare al piacere sessuale sembra abbastanza semplice – conclude il Guardian -. Ma Carrà è stata una pioniera che ha aiutato le persone a vivere vite più appaganti, usando ritmi a cui nessuno può resistere con il sangue nelle vene”.

Condividi la notizia:











17 novembre, 2020