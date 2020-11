“Guarita l’assessora Scriboni, da oggi più controlli nei supermercati”

Tuscania - Il sindaco Fabio Bartolacci informa la popolazione sui contagi e su come l'amministrazione sta affrontando la battaglia contro il Covid alla luce del nuovo Dpcm entrato in vigore ieri

Tuscania – (pierdo.pa.) – “Negativa l’assessora Scriboni, da oggi più controlli nei supermercati”. Fabio Bartolacci, sindaco di Tuscania, informa la popolazione sui contagi e su come l’amministrazione sta affrontando la battaglia contro il Covid. In paese ci sono 73 casi positivi. Da ieri poi sono entrate in vigore le nuove restrizioni del Dpcm del governo. L’occhio è puntato sui supermercati..

“Abbiamo altre tre persone contagiate dal Covid – dice il primo cittadino -, una rientra in una famiglia dove già ci sono contagiati e due sono nuovi contatti.

C’è ufficialmente anche una persona negativa e altre quattro che hanno avuto la risposta del tampone che è risultata negativa e una di questa è la nostra assessora Stefania Scriboni.

Da oggi (ieri, ndr) come sapete siamo zona gialla e il nuovo Dpcm è entrato in vigore con tutte le restrizioni che conoscete – dice riferendosi ai suoi cittadini -. Ne hanno parlato ovunque e sappiamo benissimo come ci dobbiamo comportare e che dobbiamo continuare a rispettare le regole che ci vengono dettate dal governo”.

C’è un però: “Ci arrivano delle segnalazioni di qualche supermercato che, in alcuni casi, la sera ha degli ammassamenti eccessivi all’interno, aggregazioni che non si possono fare. Ho già avviato i controlli che faremo venerdì e sabato sera”.

Infine un appello ai tuscanesi: “Mi raccomando – conclude -, facciamo attenzione. Teniamo le mascherine, le distanze e l’igiene, perché per ora sono l’unica medicina che conosciamo contro il Covid”.

7 novembre, 2020