Catanzaro - È stato prefetto di Vibo Valentia

Condividi la notizia:











Catanzaro – Il prefetto Guido Longo è il nuovo commissario per la sanità calabrese.

Lo rende noto il premier Conte tramite i suoi canali social: “Il nuovo commissario per la sanità calabrese è il prefetto Guido Longo. Un uomo delle istituzioni, che ha già operato in Calabria, sempre a difesa della legalità”.

Guido Longo, 67 anni, è stato questore di Caserta, Reggio Calabria e Palermo. Ha poi lavorato in Calabria in qualità di prefetto di Vibo Valentia.

“La nomina del prefetto Guido Longo, un uomo che da sempre si è battuto per la legalità e contro la criminalità organizzata, è la scelta giusta per la sanità calabrese – ha scritto su Facebook il ministro della giustizia Alfonso Buonafede -. Con questa decisione lo stato saprà far sentire la sua presenza”.

Condividi la notizia:











27 novembre, 2020