Hangar trasformato in discoteca, 300 giovani a una festa clandestina

Parigi – “Voglio liberarmi”, questo è il nome della festa clandestina organizzata a Parigi.

È stata organizzata sabato 21 novembre in una zona residenziale del 13esimo arrondissement di Parigi, dove, in piena emergenza covid, circa 300 giovani si sono radunati per ballare e divertirsi. Molti erano senza mascherina, ignorando completamente tutte le norme sanitarie vigenti. La festa inoltre prevedeva dei biglietti, a 15 euro ciascuno, venduti tramite una piattaforma online. L’indirizzo del luogo è stato comunicato via mail all’ultimo minuto.

Secondo quanto riporta Le Figaro, per partecipare all’evento clandestino, erano state date delle istruzioni rigidissime: arrivare discretamente, da soli o in gruppi ridotti, tra le 20 e 21, con il biglietto a portata di mano. Il raduno si teneva in un hangar abbandonato vicino ad una vecchia linea ferroviaria, trasformato in una vera e propria discoteca, con luci neon, bar, pista da ballo e dj.

Gli organizzatori rischiano 15mila euro di multa e un anno di prigione per “aver messo in pericolo la vita altrui”.

23 novembre, 2020