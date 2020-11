Il riconteggio dei voti in Georgia conferma la vittoria di Joe Biden

Washington - Donald Trump: “Quasi zero voti annullati, è impossibile” - Lo scarto tra i due sarebbe di sole 12mila schede

Washington – Concluso il riconteggio dei voti elettorali nello stato della Georgia, negli Usa, Joe Biden si è riconfermato vincitore nella regione.

Secondo il ricalcolo, chiesto dal presidente uscente Donald Trump, su 5 milioni di voti validi, lo scarto tra i due è dello 0,2%, solamente 12 284 voti di differenza. Nel primo conteggio Biden aveva circa 14mila voti di vantaggio.

“Quasi zero voti annullati in Georgia. Negli anni passati erano quasi il 4%. Non è possibile”. Ha commentato su twitter Donald Trump. Secondo la legge, essendo lo scarto inferiore allo 0,5%, i repubblicani potrebbero chiedere un nuovo riconteggio dei voti.

Si tratta di una impresa storica perché la Georgia è stata per anni una roccaforte dei repubblicani.

20 novembre, 2020