“‘Il Campanone’ è il racconto del territorio attraverso aneddoti e immagini”

Montalto di Castro - L'assessore alla Cultura e al Turismo Silvia Nardi sulla seconda edizione della rivista storica

Montalto di Castro – Riceviamo e pubblichiamo – L’amministrazione comunale in collaborazione con la fondazione Vulci ha approvato il progetto relativo alla nuova edizione della rivista storica ‘Il Campanone’.

La redazione sarà affidata agli storici di fondazione Vulci insieme al gruppo di cittadini e appassionati del settore che ha già lavorato alle precedenti edizioni. Il nuovo numero uscirà entro il mese di maggio e sarà rinnovato nelle sezioni, stile grafico e contenuti.

Il progetto del Campanone si inserisce nel quadro di iniziative culturali promosse dal comune e dalla fondazione Vulci durante lo scorso anno. Le ricerche per il terzo volume del libro ‘storia di Montalto’, le visite guidate ed escursioni nei luoghi di interesse a Montalto e Pescia Romana, le presentazioni e gli eventi realizzati anche con la collaborazione degli istituti scolastici.

“Un percorso virtuoso – commenta l’assessore alla Cultura e al Turismo Silvia Nardi – per il recupero e valorizzazione della nostra storia e tradizioni. Iniziative che rappresentano un punto di partenza importante per la creazione di una forte identità territoriale. Portare nelle case dei nostri cittadini, attraverso ‘Il Campanone’ i racconti, gli aneddoti, le immagini del nostro territorio e dei suoi abitanti è quanto mai importante soprattutto durante il periodo particolare che stiamo vivendo. Ringrazio gli storici Emanuele Eutizi, Daniele Mattei, tutti i cittadini che parteciperanno alla redazione e il collega assessore Giovanni Corona per aver lavorato insieme a me a questo progetto”.

Comune di Montalto di Castro

7 novembre, 2020