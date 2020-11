Il comune aderisce a ‘E-commerce’, piattaforma a sostegno dei commercianti

Vetralla - Gli operatori economici potranno caricare i propri profili e gli articoli che intendono mettere in vendita

Condividi la notizia:











Vetralla – Riceviamo e pubblichiamo – Riceviamo e pubblichiamo – L’assessore al turismo e attività produttive Enrico Pasquinelli informa che con la delibera n. 252 l’amministrazione comunale ha aderito alla piattaforma online di e-commerce a servizio dei commercianti che operano sul territorio comunale e dei cittadini vetrallesi.

Gli operatori economici potranno caricare i propri profili e gli articoli che intendono mettere in vendita, raggiungendo tramite il portale www.portamelo.it i cittadini interessati.

Si tratta di un format già operativo, anche in grandi città fra cui Milano, Bari e Torino, agevole per chi vende e per chi compra.

Il comune di Vetralla fin dall’inizio dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha messo in atto tutte le possibili iniziative atte a sostenere la filiera economica cittadina, tra le quali la creazione e diffusione, tramite i canali istituzionali e social, di elenchi contenenti gli esercenti che effettuano consegne a domicilio e servizi di asporto e una campagna di sostegno alle attività locali #ripartiamo.

Con l’adesione a questo format, facile da usare e completamente gratuito per il comune, per gli operatori e per i cittadini, si è scelto di utilizzare una via tecnologica per agevolare l’incontro tra la domanda e l’offerta.

Inoltre è versatile, perché consente ai commercianti, una volta registrati, di potersi avvalere di diverse modalità, sia per gli ordini che per i contatti con cui vogliono essere raggiunti, senza perdere la propria specificità.

In un momento storico così delicato e difficile come quello che stiamo vivendo a causa dell’emergenza sanitaria in atto, dobbiamo sostenerci tra noi, scegliendo di acquistare in paese dai nostri commercianti, artigiani e agricoltori.

Comune di Vetralla

Condividi la notizia:











27 novembre, 2020