Bolsena - Il sindaco Dottarelli: "Provo vergogna per un gesto del genere, ho provveduto a segnalare il fatto alle autorità"

Bolsena – (pierdo.pa.) – “Il corpo di un cagnolino morto è stato abbandonato in mezzo alla campagna…”. A dare la terribile notizia è il sindaco di Bolsena Paolo Dottarelli. Lo fa attraverso Facebook, postando la foto del cagnolino senza vita all’interno di una busta nera, come quelle che si usano per l’immondizia.

E scrive: “Cari amici – si legge -, l’immagine che ho deciso di mostrarvi è molto forte.

Dopo la segnalazione di un cittadino mi sono recato personalmente a verificare la veridicità della stessa. E purtroppo ho dovuto constatare che si trattava di verità: il corpo di un cagnolino, ormai privo di vita, è stato abbandonato in mezzo alla campagna, sul nostro territorio.

Provo vergogna per un gesto del genere, credo che chi non tenga rispetto dei morti non ce l’abbia neanche dei vivi, che siano persone o animali”.

Il primo cittadino fa sapere di aver “provveduto a segnalare il fatto alle autorità, che mi auguro si attivino per trovar il colpevole. Purtroppo l’insensibilità di certa gente riesce ancora a stupirmi”.

26 novembre, 2020