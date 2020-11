Il duo viterbese Viti-Seccafieno per l’Immacolata alla sala Sinopoli del Parco della Musica di Roma

Roma - Presenteranno il programma Amarcord, dedicato alla musica di Nino Rota ed Ennio Morricone

Roma – (s. c.) – Il prossimo 8 dicembre, il duo viterbese composto dal trombettista Luca Seccafieno e dal pianista Fabrizio Viti si esibirà nella sala Sinopoli del Parco della Musica di Roma.

I due musicisti, già ospiti del prestigioso complesso ideato da Renzo Piano in occasione del loro spettacolo Trumpet Rhapsody, andato in scena anche alla Carnegie Hall di New York e all’ Opera House di Sydney, presenteranno il loro nuovo programma Amarcord, dedicato alla musica di Nino Rota ed Ennio Morricone.

Il percorso musicale sarà diviso in due parti. La prima dedicata alla musica da camera dei due grandi compositori italiani, forse meno conosciuta al grande pubblico ma non per questo meno incisiva, mentre la seconda sarà un omaggio a due grandi sodalizi, l’uno tra Nino Rota e Federico Fellini, l’altro tra Ennio Morricone e Sergio Leone, matrimoni artistici che hanno regalato immagini e musica oramai consegnate all’immortalità.

Un viaggio tra suggestioni e ricordi che aiuta a sognare, cosa più che mai necessaria in un periodo delicato come questo.

29 novembre, 2020