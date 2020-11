Il Regno di Babbo Natale resta aperto in grande sicurezza

Vetralla - Continua ad aprire i suoi fatati cancelli tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30 con ingresso gratuito e non è necessaria la prenotazione

Vetralla – sponsorizzato – Il Regno di Babbo Natale, che sorge a Vetralla, in provincia di Viterbo, continua ad aprire i suoi fatati cancelli tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30 con ingresso gratuito. E non è necessaria la prenotazione. Un viaggio imperdibile in questo mondo dove il vero protagonista è lui, quel signore un po’ d’antan, con la barba bianca e lunga e un vestito rosso. Con la sua slitta, le sue renne, i suoi elfi, i suoi Schiaccianoci e tutti i protagonisti della festa più bella dell’anno. Il Natale.

Dal comunicato ufficiale del Regno di Babbo Natale si legge inoltre: ” ma oltre a questo aggiornamento di natura pratica, vogliamo ricordare ad ogni Elfetto del Regno, partendo da noi stessi, che è davvero importante tirar fuori tutta la forza possibile per continuare a cerca un sorriso durante la giornata… il periodo è molto complesso e non dobbiamo rischiare di inaridirci. Specialmente in questo momento difficile, dobbiamo trovare la forza per non buttarci giù… che ci sia comunque un pensiero di gioia nella nostra giornata a prescindere che ci si voglia spostare o meno… questo non importa. Importa invece che noi, più fortunati rispetto a chi se la sta passando davvero male, diamo a chi ci circonda qualcosa di buono… per colorare la giornata di qualcuno a volte basta anche un pizzico di gentilezza in più… e anche in tutta questa bruttura possiamo fare tantissimo. Questo è ciò che pensiamo a prescindere dal fatto che il Regno sia aperto oppure no… al momento ci è concesso lavorare (applicando con scrupolo ogni norma relativa alla sicurezza)… il momento è davvero difficile, può accadere di tutto… può portarci via lavoro e salute, tuttavia non farà MAI di noi persone aride. Vi Vogliamo un Mondo di Bene”

Nel Regno, oltre a visitare la Casa di Babbo Natale, il Bosco Incantato, la Fabbrica dei giocattoli degli Elfi e il Tunnel Glaciale tutti i visitatori entreranno in una delle più grandi location al mondo dove si trova tutta l’oggettistica legata a questo periodo meraviglioso: presepi, alberi di Natale, luminarie, addobbi, pupazzi e ogni sorta di articoli unici da ammirare e non solo.

Non di meno importanza la parte culinaria e gli outlet, presenti del Victorian Village, dove si trovano anche giochi per i più piccoli e addirittura una slitta virtuale in 3D che vi farà vivere un’emozione unica come se foste voi trainati dalle renne al posto di Babbo Natale. Poi spazio al food e ai dolciumi, che attraggono sempre grandi e piccini.

Per tutto il giorno poi le mascotte del Regno di Babbo Natale, 100% Elfetto, Rudy la Renna, lo Schiaccianoci e Steve il Candy Cane….. animeranno la visita non solo accogliendo tutti i visitatori, ma ballando e cantando a sorpresa nelle varie aree espositive.

In tutte le aree del Regno, parcheggi compresi, sono rispettate in modo rigoroso le norme di sicurezza anti-covid con l’obbligo della mascherina, le distanze sociali e gel igienizzanti per le mani messo a disposizione di tutti i visitatori.

Ricordiamo che l’apertura 7 giorni su 7 è uno sforzo organizzativo che il Regno ha voluto fare per permettere a tutti di venire anche nelle giornate infrasettimanali, per defluire il massiccio (ma sempre contenuto e controllato) traffico del weekend. Non ci può essere magia senza sicurezza, per questo per il Regno di Babbo Natale si è organizzato nei minimi dettagli per garantirla.

Il Regno di Babbo Natale si trova sulla S.S. Cassia km 62,200 – 01019 Vetralla (VT).

Per maggiori informazioni

visita www.ilregnodibabbonatale.it

o chiama il numero 3476584402

oppure segui la pagine facebook ufficiale.



5 novembre, 2020