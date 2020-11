“Imprese, bene la riapertura dei termini per sospensione pagamenti”

Regione Lazio - Silvia Blasi (M5S) soddisfatta dalla risposta dell'assessore Orneli al question time sull'argomento

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – “Bene la risposta dell’assessore Orneli alla mia question time sulla riapertura dei termini per la presentazione delle domande di accesso alla moratoria straordinaria 2020, inerente le rate dei finanziamenti o garanzie di misure agevolative regionali.

La giunta approverà l’atto di riapertura dei termini martedì prossimo, fissando un primo termine al 31-12-2021, consentendo così a tante imprese che non hanno partecipato alle precedenti scadenze di poter accedere ad una misura di sostegno al settore produttivo molto importante e su cui è intervenuto il governo con decreto Agosto”.

Lo dichiara Silvia Blasi, prima firmataria dell’interrogazione a risposta immediata, presentata oggi in consiglio regionale, con la quale si chiedeva cosa intendesse fare la giunta per le imprese, soprattutto quelle del comparto turistico, che non avevano fatto tale richiesta nei mesi scorsi, pensando di poter superare le difficoltà con la ripresa dell’attività durante il periodo estivo.

“Ci troviamo in un contesto emergenziale di crisi – sottolinea la consigliera del Movimento 5 Stelle – e molte imprese stanno pagando un prezzo altissimo, in particolar modo quelle del settore legato al turismo che purtroppo non sono riuscite a recuperare i mesi di lockdown, né tanto meno hanno visto un incremento del fatturato nei mesi estivi. Con la seconda ondata della pandemia la situazione si è ripresentata con ancora maggiore drammaticità ed è giusto che venga posta attenzione sia verso questo tipo di aziende che verso tutto il tessuto produttivo della nostra regione”.

“Ci auguriamo che la riapertura dei termini per la presentazione domande di moratoria delle rate dei mutui regionali – ha concluso Blasi – sia ora estesa anche ai beneficiari dei finanziamenti previsti dal Piano Pronto Cassa, al momento esclusi perché è ancora in corso un’interlocuzione tra la Giunta e Cassa Depositi e Prestiti”.

25 novembre, 2020