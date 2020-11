“Inammissibili le commemorazioni di un regime che ha portato violenze”

Roma - Marta Bonafoni, capogruppo della lista civica Zingaretti, parteciperà alla manifestazione antifascista a Nemi contro il "monumento ai paracadutisti"

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Aderisco convintamente alla manifestazione antifascista di questo pomeriggio a Nemi indetta dall’Anpi e che ha già raccolto l’adesione di partiti, sindacati e associazioni per protestare contro il “monumento ai paracadutisti” recentemente inaugurato.

È inammissibile che ancora oggi, a distanza di 75 anni dalla vittoria sul nazifascismo si debba assistere a atti e commemorazioni che celebrano inequivocabilmente, in sfregio alla nostra Costituzione, il ricordo delle forze di un regime che ha portato al nostro paese anni di guerre, violenze e lutti.

Trovo gravissimo, a maggior ragione, che questa iniziativa abbia ricevuto il sostegno dell’amministrazione comunale di Nemi, quando invece è dovere delle donne e degli uomini impegnati nelle istituzioni, difendere ogni giorno, con la politica e con l’agire quotidiano, i valori della nostra costituzione, a partire dall’art. 11.

È quindi nostro dovere non solo essere in piazza oggi insieme alle tante e ai tanti che ci saranno per ribadire che le forze democratiche e antifasciste del nostro territorio ci sono e sempre ci saranno per ricordare e difendere la lotta di chi ha combattuto ed è morto per fare dell’Italia una Repubblica che fa dei valori della pace, della fratellanza, dell’antifascismo i propri capisaldi.

Marta Bonafoni

Consigliera capogruppo della Lista Civica Zingaretti al consiglio regionale del Lazio

7 novembre, 2020