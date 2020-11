Incendio in una palazzina, abitanti bloccati e fatti uscire dalle finestre

Roma - Intervento dei vigili del fuoco in zona Torpignattara

Roma – Fiamme in un appartamento al primo piano di uno stabile a Roma, quartiere Torpignattara.

Per gli inquilini dei piani alti, come spiegato dai vigili del fuoco arrivati subito sul posto, la sola via di fuga erano balconi e finestre, dal momento che il fumo dell’incendio al primo piano bloccava l’uscita.

A metterli in salvo sono stati proprio i vigili del fuoco con l’autoscala.

L’intervento in zona Torpignattara a Roma.

19 novembre, 2020