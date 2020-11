Incidente di caccia, 58enne muore sotto gli occhi del figlio

Genova - L'uomo è stato colpito per errore da un altro cacciatore

Genova – Tragedia nella mattina sulle alture di Bolzaneto, vicino Genova. Un uomo di 58 anni è morto davanti gli occhi del figlio per un incidente di caccia.

L’incidente è avvenuto in zona Salita Brasile in Valpolcevera. Secondo quanto finora ricostruito, l’uomo era impegnato in una battuta di caccia insieme al figlio quando è stato raggiunto da un proiettile esploso da un altro cacciatore.

Sul posto è intervenuta la polizia, che ha avviato le indagini. L’uomo che ha esploso il colpo è stato individuato ma secondo le ricostruzioni degli agenti si è trattato di un incidente di caccia.

22 novembre, 2020