Frosinone – Incidente mortale sulla Casilina, strada chiusa all’altezza di Ferentino.

“A causa di un incidente – fanno sapere dall’Anas – è stata temporaneamente chiusa la strada statale Casilina in entrambe le direzioni all’altezza del chilometro 71,800, a Ferentino (Frosinone).

L’incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto due veicoli e causato il decesso di una persona.

Al momento il traffico viene deviato su viabilità locale.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas, i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e il personale del 118 per gli accertamenti della dinamica e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.

24 novembre, 2020