Incidente sulla Casilina, senso unico alternato per la presenza di bitume sulla careggiata

Roma - Coinvolto un mezzo pesante - Gravemente ferita una persona

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Sulla strada statale 6 Casilina è provvisoriamente istituito il senso unico alternato in corrispondenza 60, 700, ad Anagni (Fr), a causa di un incidente che coinvolto un mezzo pesante che trasportava bitume, disperso poi lungo la carreggiata stradale.

Nel sinistro, avvenuto per cause in corso di accertamento, una persona è rimasta gravemente ferita.

Per permettere le prime attività di soccorso si è resa necessaria una breve interdizione della viabilità, in entrambi i sensi di marcia, con deviazione della circolazione in loco.

Sul posto è presente personale di Anas e delle forze dell’ordine.

Anas

24 novembre, 2020