Intensificati i controlli anticontagio Covid-19

Orte - Carabinieri e polizia locale in campo nelle aree più a rischio assembramenti e negli esercizi commerciali

Orte – Riceviamo e pubblichiamo – Disposta un’intensificazione dei controlli Covid-19.

In campo polizia locale e carabinieri per assicurare il rispetto delle disposizioni adottate a tutela dell’incolumità e della salute pubblica.

Con la curva epidemiologica che sale e con i numeri di contagiati e di persone in isolamento in aumento, il sindaco ha disposto un’intensificazione dei controlli, da parte della polizia locale, per prevenire situazioni di possibili assembramenti e per vigilare sul rispetto di orari e modalità di vendita da parte degli esercizi commerciali; dopo una preliminare opera di prevenzione e sensibilizzazione, se necessario, verranno sanzionati i trasgressori alle disposizioni di legge.

Particolare attenzione sarà rivolta ai luoghi di aggregazione giovanile, come la zona artigianale, le aree verdi, la zona del campo sportivo e gli spazi antistanti i locali pubblici; i controlli non hanno finalità strettamente sanzionatorie, ma sono volti a far capire ai ragazzi l’importanza di attenersi alle regole anti-contagio, al momento, le uniche armi in nostro possesso per contenere la diffusione del virus.

Il semplice scambio di una lattina di bibita, un abbraccio, una partita a pallone, possono purtroppo trasformarsi nel veicolo perfetto per far viaggiare il contagio, mettendo così in pericolo non solo se stessi, ma anche le persone più deboli della nostra comunità, come gli anziani o coloro che presentano già delle patologie.

La polizia locale, già da alcuni giorni, sta effettuando i controlli domiciliari alle persone sottoposte a quarantena obbligatoria; 16 i domicili controllati in tutto il territorio, dove tutte le persone sono risultate in regola.

Tutti i servizi della polizia locale, vengono effettuati in sinergia e in stretta collaborazione con la stazione dei carabinieri di Orte, che oltre all’attività quotidiana di perlustrazione e monitoraggio finalizzata al contrasto del crimine diffuso, attua puntuali servizi anti-Covid.

Siamo consapevoli di richiedere alla comunità sacrifici straordinari, ma facciamo appello al senso civico di ognuno per mantenere alta la consapevolezza sul rispetto delle regole per non mettere a rischio l’incolumità, sanitaria ed economica di tutti.

Comune di Orte

5 novembre, 2020