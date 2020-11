Interventi al Poggino dagli indennizzi per impianti fotovoltaici

Viterbo - Il comune intende realizzare opere nella zona industriale del capoluogo

Viterbo – (g.f.) – Impianti fotovoltaici, interventi al Poggino dagli indennizzi al comune. Si tratta di quelli in zona Marcolino e Rinaldone.

Chiara Frontini (Viterbo 2020) si è voluta sincerare in consiglio comunale se l’amministrazione avesse intenzione di richiedere il dovuto e in che modo.

“L’indennizzo d’impatto ambientale – precisa Frontini – paesaggistico e sul consumo di suolo è pari al 5% e va destinato al decoro urbano e altre priorità”. Non si tratta di fondi, semmai di opere da realizzare, come precisa Gianluca Grancini (FdI).

“In provincia – spiega Grancini che è anche consigliere a palazzo Gentili – abbiamo richiesto tutti i piani fotovoltaici. Agli enti non arrivano soldi, ma opere a scomputo degli agi ottenuti.

A oggi risultano 42 impianti per un totale di 46 megawatt, in base alle previsioni si arriverà a 250”.

Per i due impianti nel capoluogo, il sindaco Arena ha già un’idea su dove intervenire. “Il ristoro, da utilizzare per migliorie, energie alternative – precisa il primo cittadino – abbiamo pensato d’impiegarlo per valorizzare il Poggino, nella fascia centrale. Gli uffici stanno lavorando per la convenzione”.

20 novembre, 2020