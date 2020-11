Italia Biagioni compie cento splendidi anni

Buon compleanno - Viterbo - Uno speciale messaggio d'auguri da tutta la sua famiglia

Viterbo – Italia Bigioni Zarletti compie cento anni.

Nata il 12 novembre del 1920, le arrivano gli auguri dai nipoti, i figli, il genero e la nuora.

“L’abbraccio più grande siamo noi a inviarlo a te – scrive una delle nipoti, Alessia Tocco – che come mamma, nonna e bisnonna non ce lo hai mai fatto mai mancare in nessuno di questi 100 magnifici anni della tua straordinaria vita.

Con tutto l’amore di questo mondo, auguri!”.

12 novembre, 2020