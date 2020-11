Joe Biden compie 78 anni, sarà il presidente più anziano nella storia degli Usa

Washington - Il suo medico: "E' sano, vigoroso e adatto a svolgere con successo i compiti della presidenza"

Washington – Joe Biden compie oggi 78 anni.

Tra due mesi esatti il democratico, che ha sconfitto Donald Trump alle elezioni del 3 novembre scorso, presterà giuramento come il presidente più anziano nella storia della nazione, battendo il record del repubblicano Ronald Reagan, che lasciò la Casa Bianca nel 1989 quando aveva 77 anni e 349 giorni.

Ross Baker, politologo presso la Rutgers University, ha sottolineato che il presidente: “Deve dimostrare al popolo americano che è fisicamente e mentalmente all’altezza del lavoro”. In un’intervista rilasciata nei mesi scorsi alla Cnn, Biden ha promesso di essere totalmente trasparente su tutti gli aspetti della sua salute.

Il suo medico, il dott.Kevin O’Connor, in un rapporto medico pubblicato dalla campagna a dicembre, ha descritto Biden come “sano, vigoroso, adatto a svolgere con successo i compiti della presidenza, inclusi quelli come amministratore delegato, capo di stato e commander in chief”.

20 novembre, 2020