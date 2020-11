Juve Stabia – Viterbese, prima di Taurino sulla panchina gialloblù

Sport - Calcio - Serie C - Alle 15 l'esordio ufficiale del tecnico leccese, che deve fare a meno di Bensaja, Palermo e Salandria

di Samuele Sansonetti

Castellammare di Stabia – La Juve Stabia è un avversario difficile ma stimolante. Una squadra appena retrocessa dalla serie B e tra le principali forze del campionato, anche se il terzetto composto da Ternana, Teramo e Bari sembra di un altro livello.

Per la Viterbese è un sabato importante, che corrisponde all’esordio di Roberto Taurino in panchina dopo l’avvicendamento con Agenore Maurizi. Il tecnico leccese ha iniziato a lavorare martedì e si presenta al Menti con l’obiettivo di far bene.

La prima in gialloblù del nuovo allenatore è in programma alle 15 e lo schieramento di partenza dei laziali rimane un’incognita. Ieri l’ex Bitonto ha mischiato le carte ma con ogni probabilità deciderà di affidarsi al 3-5-2 con un dubbio in difesa e un paio a centrocampo (orfano di Bensaja, Palermo e Salandria): nel primo caso il ballottaggio è tra Markic e Ferrani, nel secondo tra Besea, Galardi, Bezziccheri e De Santis che si contendono due maglie.

Terzultima in classifica con una sola vittoria all’attivo, la Viterbese si appresta ad affrontare una squadra che ha raccolto meno punti di quanto meritato e reduce da due sconfitte e un pareggio. Il 4-3-3 di Pasquale Padalino sarà quasi lo stesso visto domenica scorsa sul campo della Turris con l’ex gialloblù Bovo come vertice basso del centrocampo.

Per dirigere l’incontro è stato designato Marco Monaldi di Macerata che sarà supportato da Luca Landoni di Milano e Giorgio Ravera di Lodi. Quarto ufficiale Gianluca Grasso di Ariano Irpino.

Juve Stabia – Viterbese

probabili formazioni

JUVE STABIA (4-3-3): Tomei; Garattoni, Codromaz, Allievi, Rizzo; Mastalli, Bovo, Scaccabarozzi; Fantacci, Bubas, Bentivegna.

Panchina: Lazzari, Maresca, Lia, Romero, Orlando, Mulè, Berardocco, Guarracino, Vallocchia, Oliva.

Allenatore: Pasquale Padalino.

VITERBESE (3-5-2): Daga; Mbende, Ferrani, Baschirotto; Falbo, Besea, De Falco, Bezziccheri, De Santis; Rossi, Tounkara.

Panchina: Borsellini, Maraolo, Bianchi, Markic, Simonelli, Calì, Ricci, E. Menghi, Sibilia, Urso, Galardi, Zanon, Macrì, M. Menghi, Scalera.

Allenatore: Roberto Taurino.

Arbitro: Marco Monaldi di Macerata.

Assistenti: Luca Landoni di Milano e Giorgio Ravera di Lodi.

Quarto ufficiale: Gianluca Grasso di Ariano Irpino.

Serie C – girone C

12esima giornata

domenica 22 novembre

Juve Stabia – Viterbese (sabato)

Catania – Turris

Catanzaro – Cavese

Monopoli – Vibonese

Foggia – V. Francavilla

Paganese – Bisceglie

Casertana – Bari

Ternana – Teramo

Potenza – Avellino (lunedì)

Riposa: Palermo

Serie C – girone C

classifica

Pt G V N P Gf:Gs Dr Ternana 27 11 8 3 0 28:6 22 Teramo 23 10 7 2 1 14:4 10 Bari 20 10 6 2 2 21:11 10 Turris 16 10 4 4 2 14:14 0 Catanzaro 16 10 4 4 2 11:11 0 Avellino 15 8 4 3 1 12:8 4 Juve Stabia 14 11 4 2 5 9:10 -1 Foggia 13 10 4 1 5 11:13 -2 Vibonese 12 8 3 3 2 12:9 3 Catania (-2) 12 9 4 2 3 9:11 -2 Palermo 12 9 3 3 3 8:10 -2 Paganese 10 11 2 4 5 10:15 -5 Monopoli 9 8 2 3 3 6:9 -3 V. Francavilla 9 11 2 3 6 12:16 -4 Potenza 9 11 2 3 6 13:21 -8 Bisceglie 7 6 2 1 3 6:6 0 Viterbese 7 9 1 4 4 7:11 -4 Casertana 6 8 1 3 4 11:17 -6 Cavese 5 10 1 2 7 7:19 -12

