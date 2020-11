Belcolle sempre più ospedale Covid, chiesti altri dieci posti letto alla Santa Teresa

Salute - Nella struttura sulla Tuscanese ricoverati i pazienti non positivi

Viterbo – Era già successo durante il lockdown. Con l’ospedale di Belcolle che accoglieva sempre più pazienti Covid, servivano posti letto per chi non era positivo ma che per altre necessità aveva bisogno di una costante assistenza medica.

La Asl di Viterbo si è così rivolta alla casa di cura Nuova Santa Teresa, sulla Tuscanese. E lo ha fatto anche a ottobre, quando la seconda ondata del virus è arrivata con tutta la sua potenza. Venti posti letto, “eventualmente incrementabili – prevedeva l’accordo – in base all’evoluzione del complessivo quadro epidemiologico”.

Ma la necessità di altri posti letto è già arrivata. A novembre la direzione sanitaria della Asl, “al fine di far fronte all’esigenza di aumentare ulteriormente il numero di posti letto Covid a Belcolle, autorizza il temporaneo ampliamento di ulteriori dieci posti letto alla casa di cura Nuova Santa Teresa”.

Nella struttura sulla Tuscanese i posti letto diventano così trenta, e servono ad “accogliere ricoveri ordinari per pazienti non Covid dall’ospedale di Belcolle, per la durata dell’emergenza”.

L’ampliamento si è reso necessario “stante l’evolversi della situazione epidemiologica e il carattere costantemente diffusivo dei casi di positività al Covid-19 sul territorio locale”. Ma anche perché “la dotazione di posti letto fruibili alla Nuova Santa Teresa (24 posti letto istituzionalmente accreditati e 20 posti letto temporaneamente contrattualizzati) risulta in saturazione”. Ma ora ne stanno per arrivare altri dieci.

27 novembre, 2020