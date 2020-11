“La casa di riposo torna Covid-free, guarito anche nonno Peppe di 100 anni”

Coronavirus - L'annuncio del sindaco Luca Profili sulla San Raffaele Arcangelo: "Finisce un incubo durato più di un mese"

di Raffaele Strocchia

Bagnoregio – La San Raffaele Arcangelo di Bagnoregio torna Covid-free. “Finisce un incubo durato più di un mese – annuncia il sindaco Luca Profili -. Tutti gli ospiti della casa di riposo sono negativi, quindi guariti. Grazie alle tante persone che ci hanno messo il cuore”.

Il primo cittadino suggella questo momento pubblicando sui social un’immagine che, commenta, “vale più di mille parole”. Immortala un centenario che si è liberato del virus. “Peppe Tarchi – scrive Profili – è il simbolo che il Covid si può sconfiggere”.

Alla San Raffaele Arcangelo la battaglia è andata avanti per oltre un mese. “Ieri pomeriggio – racconta Profili – sono entrato nella casa di riposo. Avrei voluto farlo prima, durante i giorni peggiori, ma giustamente non mi è stato concesso. Non vedevo l’ora di ringraziare le operatrici, donne fantastiche che per 36 giorni hanno lavorato ininterrottamente. Hanno coccolato, accudito e accompagnato gli ospiti in questo mese infinito”.

Il peggio sembra passato e la speranza è che non ritorni più. “Ho visto le operatrici – conclude Profili – finalmente serene. Dai loro occhi traspariva l’amore che mettono nel lavoro che svolgono. Questa esperienza ha segnato tutti, e il mio pensiero va alle persone che non ce l’hanno fatta. Anche e sopratutto i momenti difficili ci fanno capire chi siamo. Per fortuna oggi siamo tutti un po’ più ottimisti e felici”.

28 novembre, 2020