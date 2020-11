“Se la curva dei contagi dovesse rallentare, attenzione costante per evitare una terza ondata”

Coronavirus - Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell'Oms: “Chiederei un po’ meno panico e un po’ più attenzione”

Roma – “Si comincerà a gennaio, bisogna vaccinare il 70% della popolazione”.

Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Oms, è intervenuto su SkyTg24 in merito all’emergenza Coronavirus e alle misure restrittive.

“Stiamo assistendo a un rallentamento della velocità di crescita, non ancora a una piega decisa verso il basso della curva di aumento e quindi dei ricoveri – ha spiegato Ranieri Guerra -. C’è sempre uno sfalsamento temporale tra la positività generale della popolazione e il numero di ricoveri e decessi: questi due li vedremo crescere ancora per qualche giorno. Quelli che stiamo vedendo sono gli effetti delle misure relative al primissimo Dpcm, con delle chiusure molto leggere. Penso che nelle prossime settimane vedremo anche gli effetti delle misure più stringenti dei due successivi Dpcm”.

“Chiederei un po’ meno panico e un po’ più aspettativa attenta – ha aggiunto il direttore aggiunto dell’Organizzazione mondiale della sanità -. Il 2021 sarà un anno difficile, ma più promettente di quello appena trascorso”.

“La soluzione comincerà a gennaio, bisogna vaccinare il 70% della popolazione – ha chiarito Guerra -. Sarà una montata progressiva, avremo una produzione industriale a livello globale, che sarà gestita in maniera equa. Il problema vero non sarà tanto nei paesi europei o Nordamericani, quanto in quelli in via di sviluppo, dove la mia organizzazione sta cercando di costruire un sistema di sicurezza per garantire che almeno due miliardi di persone siano vaccinate entro la fine dell’anno prossimo”.

“Nel momento in cui vedremo, come mi auguro, una diminuzione della curva di contagio – ha concluso il direttore aggiunto -, dovremo stare particolarmente attenti per evitare una terza ondata a gennaio o febbraio”.

16 novembre, 2020