La doppia vita della “prof a luci rosse”, riceveva i clienti tramite annunci online

Imperia - Scoperto dai carabinieri un giro d'affari per 8mila euro al mese - Due persone ai domiciliari

Imperia – “Prof a luci rosse” scoperta dai carabinieri di Alassio, in provincia di Savona. La donna, un’insegnante di 56 anni, con il falso nome di Elena, si spacciava per una 45enne e tramite annunci hot pubblicati su un sito web di incontri per adulti, riceveva clienti ad Andora e Imperia.

Un giro d’affari da oltre 8mila euro al mese. Stando a quanto ricostruito dai militari, la donna sarebbe stata affiancata da tre uomini, due – tra cui il marito – sono stati arrestati mentre un altro è stato denunciato. L’accusa nei loro confronti è di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. A rischiare una denuncia, anche i clienti della donna che, per recarsi ali incontri, avrebbero violato il lockdown e prodotto false autocertificazioni.

Sarebbero almeno una settantina i frequentatori della “sexy prof”, scoperti dai carabinieri. Nei guai sarebbero finiti operai, professionisti, e anche giovani studenti, che sono caduti nella rete della docente rispondendo agli annunci su siti internet per incontri.

Secondo quanto emerso, negli annunci online compariva un numero di telefono e un falso indirizzo a San Bartolomeo a mare; falso perché gli incontri, in realtà, sarebbero avvenuto ad Andora e Imperia. Il giro d’affari messo in piedi avrebbe portato la donna a guadagnare tra i 100 e i 200 euro a incontro. Ora i carabinieri hanno sequestrato quattro conti correnti e varie carte di credito.

16 novembre, 2020