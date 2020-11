“La gente muore, come si fa a perdere tempo nel teatrino della politica?”

Milano - Intervista di Silvio Berlusconi al Giornale sulla situazione - Ribadita la volontà di Forza Italia di lavorare per il paese

Milano – “Siamo pronti a lavorare per il paese”. In una lunga intervista al Giornale, Silvio Berlusconi affronta la situazione politica e del paese in questa complicata fase.

“Una crisi sanitaria e una economica senza precedenti – dice Berlusconi al Giornale – come si fa a perdere tempo nel teatrino della politica, mentre la gente muore nelle rianimazioni o non trova posto in ospedale?

Mentre tanta altra gente perde il posto di lavoro, le aziende chiudono o non fanno utili, tanti professionisti, artigiani, partite Iva vedono azzerato il loro reddito senza tutele?”.

Da qui, l’apertura al governo. “Abbiamo detto una cosa moto semplice, siamo disposti a lavorare per l’Italia, non certo per sostenere un governo o una maggioranza cui siamo incompatibili. Siamo parte dentro il centrodestra, anzi siamo il centrodestra”. Forza Italia ha le sue proposte, spiega Berlusconi, su queste può esserci un confronto.

“È ora di lavorare, non di alimentare polemiche, perché il paese non può aspettare”. Mentre nega ogni polemica con gli alleati, a partire dalla Lega, ma la federazione fra i partiti del centrodestra non è in discussione.

E ricorda; “Sempre, che fossimo al governo o all’opposizione, abbiamo messo l’interesse del paese prima delle convenienze di partito”.

24 novembre, 2020