La Grecia entra nel secondo lockdown

Atene - Lo ha annunciato il primo ministro Kyriakos Mitsotakis in un discorso alla nazione

Condividi la notizia:











Atene – La Grecia entrerà sabato nel secondo lockdown per contenere la pandemia da Coronavirus.

Lo ha annunciato il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis in un discorso alla nazione. Il lockdown durerà tre settimane.

Verranno chiuse tutte le attività commerciali e vietati gli spostamenti tra le regioni. Le scuole passeranno alla didattica a distanza, mentre rimarranno aperti gli asili e le scuole primarie.

Sarà inoltre reintrodotta una misura già adottata durante il primo lockdown che prevede l’obbligo per tutti i cittadini di inviare un messaggio di testo a un numero del governo per comunicare ogni volta che devono uscire di casa per andare a lavoro, a una visita medica o per fare attività sportiva.

Condividi la notizia:











5 novembre, 2020