La Maury’s Com Cavi Tuscania liquida Pineto in tre set

Sport - L'allenatore Paolo Tofoli: "Una vittoria che ci tira su di morale"

Condividi la notizia:











Tuscania – Riceviamo e pubblichiamo – Maury’s Com Cavi Tuscania: Stamegna, Marsili 2, Pace (L), Menichetti, De Paola (cap) 8, Gradi 10, Boswinkel 21, Catinelli Gueglielminetti, Skuodis, Cioffi 9, Ragoni, Ceccobello 6. All. Tofoli. Ass.: Barbanti

Abba Pineto Volley: Held 6, Trillini 8, Catone, Partenio 2, Marcotullio, Cattaneo 9, Lalloni, Orazi, Meleddu 3, Zornetta 12, Giaffreda (L), Cappio (L). All. Rosichini. Ass. Di Pietro

Arbitri: Rosario Vecchioni (Salerno) e Davide Morgillo (Napoli)

Mvp: Hidde Boswinkel

Maury’s com cavi Tuscania – Abba pineto volley 3/0 (25/19 – 25/18 – 25/19). Durata set: ’28, ’27 ,27

Vittoria doveva essere e vittoria è stata per la Maury’s Com Cavi.

Tuscania che sul taraflex di Montefiascone sbriga in soli tre set la pratica Abba Pineto e prova a mettersi definitivamente alle spalle le prestazioni sotto tono delle due gare di esordio.

“Una vittoria che, oltre ai tre punti, servirà soprattutto a ridare morale all’intero ambiente – è il commento di Paolo Tofoli nel dopo gara -. Ora dobbiamo pensare ad allenarci anche se con questa situazione di incertezza dovuta alla pandemia non è certo facile trovare la concentrazione giusta”.

Al fischio di inizio Paolo Tofoli schiera la Maury’s Com Cavi Tuscania con Marsili in cabina di regia con Boswinkel in diagonale, Gradi e De Paola bande laterali, Cioffi e Ceccobello centrali, libero Pace. Coach Rosichini risponde con Partenio al palleggio e Zornetta opposto, Held e Cattaneo schiacciatori, Trillini e Orazi al centro, libero Cappio.

Primo set: Parte forte Tuscania e trova subito il break. Capitan De Paola mette a terra il 7/2 e il coach ospite ferma il gioco. Pineto reagisce e si porta sul -2 prima che Ceccello e compagni allungano ancora 15/9, massimo vantaggio e nuovo time-out chiesto dagli ospiti.

Sul 18/14 nel Tuscania dentro Catinelli per Ceccobello per il servizio. Boswinkel mette a terra il 21/18, Tofoli cambia Cioffi con Skuodis che va in battuta. Tuscania chiude il cambio 23/19. Attacco vincente di Gradi per il set point Tuscania. Primo tempo di Ceccobello e la Maury’s Com Cavi Tuscania si aggiudica il primo parziale 25/19.

Secondo set: Inizia il parziale con Meleddu al posto di Orazi per gli ospiti. Ancora partenza in avanti del Tuscania che si porta sul 9/4. Muro di Ceccobello su Held con coach Rosichini che ferma il tempo. Muro Tuscania, massimo vantaggio 13/7. Sull’ace di Cioffi, Pineto ricorre al suo secondo time-out 16/10. Al rientro in campo Gradi chiude uno scambio prolungato 17/10. Cioffi mette fuori dai nove metri, Pineto cambia Partenio con Catone per il servizio 19/11. Tuscania cambia Ceccobello con Catinelli per il servizio 22/13. Cattaneo spara fuori e consente a Tuscania di giocare il primo set point 27/17. L’attacco vincente di Cesare Gradi chiude il secondo parziale in favore dei padroni di casa 25/18.

Terzo set: Partenza equilibrata. Gradi spara fuori e Tofoli ricorre al video-check che gli dà ragione 8/4. Zornetta mette fuori e Rosichini chiama il primo time out del set 9/4 massimo vantaggio Tuscania. Muro di Cioffi su Held che lascia il posto a Lalloni 12/6 e ancora massimo vantaggio Tuscania. Un’errata valutazione di Boswinkel e un ace di Meleddu consentono agli ospiti di ridurre lo svantaggio 14/11, Tofoli chiama il suo primo time-out. Pineto si porta sul -2. Sale in cattedra Boswinkel 20/17, Tofoli richiama in panchina Ceccobello per Catinelli, Pineto ferma il tempo. Primo tempo di Cioffi ed è match-point per Tuscania 24/19. Catinelli spara fuori e consegna il match a Tuscania 25/19.

Dopo il fischio di inizio è stato osservato un minuto di silenzio in memoria del dottor Francesco Giuseppe Potestio, a lungo medico sociale del Tuscania Volley e padre dell’attuale responsabile dello staff sanitario Domenico.

“Ho perso un amico, lo sport ha perso un amico, Tuscania ha perso un amico – afferma commosso il mg Alessandro Cappelli -. Oltre all’affetto e all’amicizia che mi legava a lui e che tuttora mi lega a Vincenzo, a Nico, alla famiglia tutta, non posso non ricordare che Pino è stato per noi della Pallavolo un supporto insostituibile, pilastro nella nostra crescita. Il suo ricordo resterà indelebile nei nostri cuori e nelle nostre menti. Questa vittoria è dedicata a lui”.

Tuscania Volley

Condividi la notizia:











8 novembre, 2020