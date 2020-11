Sport - Volley - Lecce battuta 3 a 1

Condividi la notizia:











MAURY’S COM CAVI TUSCANIA – AURISPA LIBELLLA LECCE 3/1

(19/25 – 25/20 – 25/22 – 25/19)

MAURY’S COM CAVI TUSCANIA: Stamegna, Marsili 3, Pace (L), Menichetti, De Paola (cap) 17, Gradi 25, Boswinkel, Catinelli Gueglielminetti, Skuodis 7, Cioffi 5, Ragoni, Ceccobello 16. All. Tofoli. Ass.: Barbanti

AURISPA LIBELLULA LECCE: Morciano (L), Longo 1, Poli, Stabrawa 23, Disabato 14, Lisi (L), Catena, Rau 7, Capelli 2, Agrusti 6, Russo, Mazzon 9. All.: Denora; Ass.: Amoroso

Arbitri: Beatrice Cruccolini e Vincenzo Carcione

MVP: capitan Antonio De Paola, premiato da Patrizia e Claudia Sensi dell’azienda Agricola Sensi.

Montefiascone – La Maury’s Com Cavi Tuscania ritrova gioco e vittoria, Lecce battuta 3/1.

Al Palasport di Montefiascone va in scena la settima giornata del girone blu della serie a3 Credem Banca con la Maury’s Com Cavi Tuscania che ospita Aurispa Libellula Lecce. Con Boswinkel a riposo precauzionale, Paolo Tofoli schiera così i suoi: Marsili in cabina di regia con Gradi in diagonale, Skuodis e De Paola bande laterali, Cioffi e Ceccobello centrali, libero Pace. Coach Denora risponde con Longo in palleggio e Stabrawa in diagonale, Disabato e Mazzon in attacco, al centro la coppia Rau-Agrusti e Morciano libero.

Parte subito in avanti il Tuscania (4/1) con il Lecce che recupera e a metà parziale prova il primo deciso allungo 12/18 costringendo Tofoli a fermare per due volte il tempo. Nel Tuscania fuori Cioffi per Menichetti. Ancora un cambio per Tofoli, fuori Skuodis dentro Ragoni. Si va avanti punto a punto con la Maury’s Com Cavi Tuscania che non riesce ad accorciare. Il primo parziale va all’Aurispa Libellula Lecce 19/25.

Secondo set con Tuscania che tenta di accelerare i tempi 5/1. Si va avanti punto a punto. Tuscania prova a scappare 18/15, Aurispa ferma il tempo. Tuscania allunga, nuovo time-out ospite 22/18. Di sabato spara a rete dai nove metri e consegna il secondo parziale ai padroni di casa 25/20.

Terzo set con Tuscania avanti grazie all’efficacia del muro, capitan Mazzon ferma il gioco 7/4. Tuscania mantiene il vantaggio 19/16. Dentro Catinelli per Ceccobello per il servizio. Nel Lecce dentro Capelli per Mazzon, Tuscania cambia Cioffi con Stamegna per la battuta 23/19. Gradi spara fuori, Tofoli ferma il tempo 23/21. Gradi trova le mani del muro e il primo set point 24/22. Denora ferma il tempo. Muro imperioso di Ceccobello e Tuscania si aggiudica il terzo parziale 25/22.

Quarto set Tuscania in avanti 7/4, Mazzon ferma subito il tempo. Aurispa troppo fallosa, Tuscania allunga, Mazzon ricorre al suo secondo time-out 13/7. Nel Lecce fuori Mazzon per Capelli 17/9. Tuscania cambia Catinelli per Ceccobello per il servizio. Primo tempo vincente di Ceccobello e la Maury’s Com Cavi Tuscania ritrova gioco e vittoria 25/19.

/

Condividi la notizia:











30 novembre, 2020