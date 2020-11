“La pandemia durerà fino all’estate, c’è bisogno di una gestione intelligente”

Coronavirus - Il sindaco di Milano Giuseppe Sala: “È il momento di lasciare da parte le divisioni e restare uniti”

Milano – “Questa è una pandemia che probabilmente durerà un anno e mezzo”. Il sindaco di Milano Beppe Sala è intervenuto via streaming al Festival della creatività nella comunicazione.

“È plausibile che termini all’inizio dell’estate prossima se i vaccini arriveranno in modo consistente – ha quindi aggiunto il sindaco della città meneghina -. C’è da fare una gestione intelligente delle cose”.

“Voglio cercare di essere meno divisivo possibile – ha sottolineato Giuseppe Sala -, Non mi piacciono tante cose che fa la regione nella gestione sanitaria, vorrò provare a proporre qualcosa di nuovo, ma adesso non voglio non collaborare per un tema di consenso politico. È chiaro che il tema della gestione sanitaria nella nostra regione c’è e grandi errori sono stati fatti, speriamo che si possano cambiare alcune cose”.

“Io adesso voglio cercare di essere il sindaco di tutti – ha poi spiegato in merito a una sua possibile ricandidatura a sindaco di Milano -. Per questo, in questa fase critica, penso che sarebbe sbagliato dire se mi ricandido, non sarei più il sindaco di tutti. Non sono così certo che si voti a maggio quindi perché devo dirlo adesso. Io lavoro, sono più motivato che mai e ho energia più che mai, non mi sono mai sentito così combattivo ma lo metto nel quotidiano”.

15 novembre, 2020