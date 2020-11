La poliziotta mamma e il carabiniere sorridente, anche le forze dell’ordine vittime del virus

“Era diventato nonno da pochi mesi, Vincenzo Spadarella. A 54 anni, dopo una vita vissuta “in strada” al servizio degli altri, ci ha lasciati per colpa del Covid-19.

Non ci sono parole per alleviare il dolore della moglie Carmela e dei figli Antonio e Marika. L’ennesima perdita, in questi ultimi giorni, per la polizia di stato, che oggi ha salutato Vincenzo al fianco dei suoi familiari, amici e colleghi di Caserta”. Un ultimo pensiero di ringraziamento e d’addio, accompagnato da una foto in divisa. Forse scattata da alcuni colleghi, gli stessi che ora stanno piangendo la sua scomparsa.

Lutto e dolore anche tra i carabinieri. “Il luogotenente Pasquale Licciardi non sarà più fisicamente con noi. Il virus oggi ci ha tolto la gioia del suo sorriso e la sua rassicurante presenza tra gli uffici del comando generale. Continueremo ad abbracciare tutti i giorni il suo esempio e i valori che ci hanno fatto incontrare ed unire. Grazie Pasquale!” si legge. Qualche ora più tardi, un nuovo post. “Il brigadiere capo Nicandro Di Santo dal 1984 svolgeva il proprio servizio in provincia di Palermo: prima la stazione, poi il battaglione, infine il radiomobile. Ora non potrà più servire i cittadini panormiti: il Covid-19 lo ha portato via. Nicandro: continueremo a farlo noi per te, noi con te. Una abbraccio commosso alla tua famiglia. Ciao Nicandro”.