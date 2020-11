“La presidenza di Borgomeo può giovare alle imprese del sud del Lazio”

Roma - La consigliera regionale (Lista civica Zingaretti) Marta Bonafoni sulla nuova guida di Unindustria Cassino - Gaeta

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Apprendo con piacere la notizia dell’elezione del fondatore del gruppo Saxa Gres, Francesco Borgomeo, alla presidenza di Unindustria Cassino – Gaeta.

Auspico che questa nuova avventura alla quale è stato chiamato possa giovare, ancor di più in questo momento di emergenza economica e sanitaria, alle imprese del sud del Lazio che, come hanno saputo dimostrare negli anni, svolgono un ruolo determinante per l’economia regionale.

Nella certezza che la presidenza di Borgomeo si connoterà per un’attenzione alle tematiche ambientali, alla luce della non più rinviabile transizione ecologica, ancora di più nella fase di ricostruzione post Covid, auguro buon lavoro a lui ed alla sua squadra.

Marta Bonafoni

Consigliera regionale del Lazio e capogruppo della Lista Civica Zingaretti

26 novembre, 2020