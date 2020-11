“La raccolta di firme che abbiamo promosso ha prodotto i suoi primi frutti”

Montalto di Castro - L'Aps Montalto e Pescia legate insieme dopo la potatura degli alberi in viale dei Pini

Montalto di Castro – Riceviamo e pubblichiamo – Con grande soddisfazione abbiamo appreso che oggi sono stati eseguiti dalla provincia di Viterbo i lavori di potatura dei pini secchi e pericolanti del viale dei Pini di Pescia Romana.

La raccolta di firme che abbiamo promosso tra i cittadini di Montalto e Pescia ha prodotto i suoi primi frutti.

Grazie al nostro intervento di sensibilizzazione che ha visto anche la convocazione di un tavolo in Prefettura, oggi con orgoglio possiamo dire che un primo passo per la messa in sicurezza dell’area è stato compiuto.

Dobbiamo ringraziare tutti coloro che, sottoscrivendo la nostra raccolta di firme, hanno dato forza all’ iniziativa che si concluderà solamente quando saranno sistemati anche il manto stradale ed il marciapiede che costeggia la strada.

Nei quindici giorni di raccolta firme, sono state ben 393 le sottoscrizioni raccolte, segno inequivocabile di quanto sia sentito dalla popolazione il problema della sistemazione del viale dei Pini.

Continueremo a vigilare ed incalzare le varie amministrazioni affinché si giunga nel più breve tempo possibile ad una definitiva soluzione di questa lunga vicenda e si renda l’area finalmente sicura e pienamente agibile.

Aps Montalto e Pescia legate insieme

26 novembre, 2020