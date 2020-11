“La regione aderisca e promuova forme di sostegno al reddito in tutta l’Ue”

Roma - Lo chiedono in una mozione le consigliere del Lazio Roberta Lombardi (M5s) e Marta Bonafoni (Lista civica Zingaretti)

Condividi la notizia:











Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Presentata mozione congiunta a firma Roberta Lombardi (M5S) e Marta Bonafoni (LZ) per impegnare la giunta regionale ad aderire e promuovere forme di sostegno al reddito in tutta Ue.

“La regione Lazio aderisca all’Iniziativa dei cittadini europei ‘Start unconditional basic incomes throughout the Eu’ (Avviare redditi di base incondizionati in tutta l’Ue) e utilizzi i suoi canali web istituzionali per una campagna di informazione e sensibilizzazione ai fini di invitare alla sottoscrizione dell’iniziativa i cittadini e le cittadine del Lazio”.

Questo, in sintesi, il contenuto di una mozione promossa da Roberta Lombardi, capogruppo M5S nel consiglio regionale del Lazio, e cofirmata dalla consigliera regionale Marta Bonafoni, capogruppo della Lista civica Zingaretti.

“Un impegno la cui necessità è confermata dalle persone che hanno avuto accesso al reddito e alla pensione di cittadinanza in circa un anno: complessivamente 1,5 milioni di nuclei famigliari e oltre 3 milioni di persone. Non solo – prosegue Lombardi -, in Italia il Lazio è la terza regione, dopo Sicilia e Campania, a essere interessata dalle due misure (oltre 125mila famiglie e 268mila individui coinvolti: il 12% del totale nazionale). Un dato che parla da sé e di cui la regione deve farsi portavoce anche nell’ambito di un’attività di promozione globale, a livello europeo, di questo e altri strumenti di sostegno al reddito, vista la drammatica crisi economica legata alla pandemia mondiale Covid”.

“Quello di un reddito di base universale – dichiara Marta Bonafoni – è un tema che in questi mesi di pandemia, dove intere categorie di lavoratrici e lavoratori sono rimasti senza alcun tipo di reddito e di welfare, si è fatto particolarmente pesante e questa mozione rappresenta un ulteriore tassello del lavoro che stiamo portando avanti in regione. Sempre su questo percorso, che stiamo condividendo con la consigliera Lombardi, recentemente ho proposto l’istituzione di un ‘Tavolo su reddito e welfare’ a cui partecipano le associazioni che da tempo portano avanti questi temi insieme all’assessorato al lavoro della regione per discutere e costruire insieme proposte concrete che possano portare a soluzioni che permettano di dare un sostegno economico minimo e di base per tutti i cittadini e cittadine, lavoratori e lavoratrici della nostra regione”.

Marta Bonafoni

Consigliera regionale e capogruppo della Lista Civica Zingaretti al consiglio regionale del Lazio

Roberta Lombardi

Consigliera regionale e capigruppo del Movimento 5 Stelle al consiglio regionale del Lazio

Condividi la notizia:











16 novembre, 2020