La torre “azzoppata” di via della Pace…

di Daniele Camilli

Viterbo – La torre della pace ha cambiato profilo. Come fosse stata azzoppata. A Viterbo, tra via Saffi e, appunto, via della pace. Nel corso degli anni. E a guardarla bene fa pure un po’ impressione. Scorrendone infatti il profilo, dall’alto vero il basso o viceversa, a un certo punto si nota una piccola, ma evidentissima, curvatura. Esattamente alla base della torre. Dovuta probabilmente al passaggio di auto e camioncini che nel corso nei decenni, sfregandosi sul muro, l’hanno sostanzialmente scorticata.

Lo scorticamento è molto ben visibile. E sta alla base. La torre si trova in un punto strategico del centro storico. Tra via Saffi, che porta al corso, e via della Pace che s’arrampica su verso via e Porta della Verità.

Vie di passaggio, per macchine e persone. Tante e ogni giorno. Lì di fronte, e ai lati, case e palazzi sono abitate. In quell’angolo, l’unico vivo dell’intera via Saffi, ci stanno pure diversi negozi. Innanzitutto uno di cosmetica biologica, una libreria, una tabaccheria, un ristorante.

Non solo, ma a guardare bene a terra, si notano smottamenti di sampietrini che, in qualche modo, portano anch’essi alla torre in questione. Sotto la quale, a detta di alcuni residenti, sembrerebbe vi siano dei sotterranei. In un centro storico attraversato spessissimo da cunicoli e cantine.

Insomma, la domanda è questa: stando alle evidenze, scorticamento e smottamento, non sarebbe opportuno, da parte di comune e vigili del fuoco, una piccola verifica della torre. Senza allarmare nessuno, ma facendo la cosa. Nell’interesse di tutti.

Infine, a ridosso della torre, c’è pure un cavo a penzoloni. Palesemente tranciato. Probabilmente inutile e indecoroso. Come quelli che stanno a San Pellegrino. Magari andrebbe tolto.

Daniele Camilli

20 novembre, 2020