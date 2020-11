La Torre di Pasolini svetta lì in mezzo, a guardia di un territorio pieno di storia…

Chia – La vedi che svetta nel silenzio dei boschi che la circondano, e il silenzio è rotto dal rumore delle cascatelle formate dal torrentello che arriva dai Cimini. La vedi che svetta tu che passi veloce sulla superstrada Viterbo – Orte – Terni e ti chiedi che ci fa una torre lì in mezzo. La vedi che svetta a guardia di un territorio pieno di storia come la sua come chi l’abitata e amata come Pier Paolo Pasolini. Immagini Maurizio Di Giovancarlo/Tuscia Fotografia