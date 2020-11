La Tuscia verso i 7mila casi dall’inizio della pandemia, superati i 2mila a Viterbo

Coronavirus - A Vitorchiano test rapidi nel mondo della scuola, positivi quattro docenti e due alunni - Il sindaco di Bomarzo: "Morto un ospite della Myosotis" - Nove vittime nell'Alto Lazio

Condividi la notizia:











Viterbo – Coronavirus, 73 nuovi positivi nella Tuscia. Venti a Viterbo, per un totale di 2013 dall’inizio della pandemia. Di questi, 37 sono morti e 1378 (+51) guariti: i contagi in corso sono 598.

A livello provinciale è sempre più inarrestabile la conta delle vittime, che sale a 144. Ieri la Asl ha comunicato il decesso di un 87enne e di un 89enne di Montefiascone e di una 93enne di Nepi. “Condoglianze – esprime il sindaco Franco Vita – ai familiari di Paola Nizzica morta in una casa alloggio locale”.

Il primo cittadino di Bomarzo, Marco Perniconi, fa invece sapere che “nei giorni scorsi è deceduto un ospite della Rsa Myosotis, reso noto dal suo comune di residenza”.

Nella Tuscia aumenta anche il totale dei casi (6mila 903 – Oltre ai venti a Viterbo si sottolineano i cinque nuovi positivi a Castel Sant’Elia, Vetralla e Civita Castellana) e quello dei guariti (3mila 983). Nelle ultime 24 ore si sono negativizzate o hanno concluso l’isolamento 182 persone: oltre alle 51 nel capoluogo, 19 a Montefiascone e 17 a Nepi.

Le infezioni ancora in atto sono 2mila 777. Centouno i ricoverati all’ospedale di Belcolle: otto in terapia intensiva, trentadue nel reparto di malattie infettive e sessantuno in quello di medicina Covid.

Sul fronte delle scuole, sono risultati negativi i tamponi eseguiti sugli alunni, sui docenti e sul personale della secondaria di primo grado dell’istituto Giovanni Merlini di Viterbo. A Nepi, invece, questa mattina test rapidi, volontari e gratuiti sui ragazzi e sugli insegnanti della prima A delle medie. “Non avendo – spiega il sindaco Vita – ancora ricevuto l’esito del tampone di una studentessa, diamo la possibilità alla classe di sottoporsi al tampone antigenico per avere un rientro in piena sicurezza lunedì”.

A Vitorchiano è scattata la quarantena per tre classi. “È stato eseguito – ricostruisce il sindaco Ruggero Grassotti – uno screening volontario con tampone antigenico rapido che ha coinvolto gli alunni e gli insegnanti della scuola media insieme ai docenti delle elementari e agli autisti degli scuolabus comunali”.

Sono stati fatti 130 tamponi. “Hanno dato esito negativo – fa sapere Grassotti – 124, mentre sei sono risultati postitivi: quattro insegnanti e due studenti. I sei sono stati sottoposti al tampone molecolare. In attesa del referto, la Asl ha comunicato alla scuola la quarantena precauzionale e cautelativa delle classi: prima A della primaria e prima C e terza A della secondaria”.

“Con lo screening – commenta Grassotti – sono state individuate persone, con molta probabilità positive, asintomatiche che involontariamente avrebbero potuto diffondere il virus con tutte le conseguenze del caso”.

Ieri sei morti anche nel resto dell’Alto Lazio: tre nell’hinterland di Civitavecchia e altrettanti in Sabina. Nel territorio della Asl Roma 4, inoltre, sono stati registrati 97 nuovi casi e 73 guarigioni: gli attualmente positivi sono 1993. Nel Reatino, invece, sono state riscontrate 85 infezioni e 69 negativizzazioni: i contagi in corso sono 1404.

Le tre Asl dell’Alto Lazio insieme hanno comunicato 255 casi, 324 guarigioni e nove vittime. Gli attualmente positivi sono 6mila 174.

Documento: Scarica l’autocertificazione per gli spostamenti

Il bollettino della Asl di ieri: Tre morti,73 positivi e 182 guariti Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 6903 (2013 a Viterbo; 4890 in provincia)

Attualmente positivi: 2777

Guariti: 3983

Morti: 143 + 1

Ricoverati: 101 (8 in terapia intensiva)

Usciti dalla quarantena: 9966

Comuni con positivi

Viterbo: 2013 casi (37 morti e 1378 guariti)

Civita Castellana: 438 casi (5 morti e 249 guariti)

Montefiascone: 378 casi (20 morti e 151 guariti)

Vetralla: 262 casi (2 morti e 136 guariti)

Tarquinia: 250 casi (3 morti e 120 guariti)

Nepi: 218 casi (3 morti e 119 guariti)

Vitorchiano: 174 casi (89 guariti)

Capranica: 173 casi (2 morti e 103 guariti)

Tuscania: 165 casi (6 morti e 107 guariti)

Orte: 163 casi (1 morto e 85 guariti)

Ronciglione: 146 casi (74 guariti)

Fabrica di Roma: 138 casi (1 morto e 63 guariti)

Acquapendente: 120 casi (7 morti e 55 guariti)

Grotte di Castro: 110 casi (2 morti e 78 guariti)

Castel Sant’Elia: 99 casi (2 morti e 54 guariti)

Soriano nel Cimino: 97 casi (3 morti e 61 guariti)

Marta: 87 casi (50 guariti)

Bagnoregio: 85 casi (3 morti e 36 guariti)

Monterosi: 82 casi (1 morto e 42 guariti)

Valentano: 80 casi (4 morti e 50 guariti)

Sutri: 74 casi (1 morto e 49 guariti)

Celleno: 73 casi (9 morti e 53 guariti)

Canepina: 72 casi (49 guariti)

Vignanello: 72 casi (37 guariti)

Bassano Romano: 71 casi (1 morto e 45 guariti)

Corchiano: 71 casi (1 morto e 28 guariti)

Capodimonte: 67 casi (45 guariti)

Canino: 62 casi (35 guariti)

Farnese: 62 casi (3 morti e 29 guariti)

Montalto di Castro: 62 casi (37 guariti)

Caprarola: 58 casi (3 morti e 31 guariti)

Bomarzo: 53 casi (3 morti e 26 guariti)

Ischia di Castro: 53 casi (31 guariti)

Oriolo Romano: 53 casi (1 morto e 47 guariti)

Piansano: 53 casi (1 morto e 44 guariti)

Vasanello: 46 casi (1 morto e 18 guariti)

Bolsena: 44 casi (3 morti e 26 guariti)

Monte Romano: 42 casi (16 guariti)

Gradoli: 41 casi (1 morto e 9 guariti)

Vallerano: 41 casi (20 guariti)

Castiglione in Teverina: 38 casi (26 guariti)

Blera: 37 casi (2 morti e 18 guariti)

Faleria: 35 casi (12 guariti)

Carbognano: 34 casi (20 guarito)

Villa San Giovanni: 33 casi (2 morti e 13 guariti)

Calcata: 28 casi (12 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 27 casi (1 morto e 16 guariti)

Gallese: 26 casi (5 guariti)

Vejano: 24 casi (1 morto e 12 guariti)

Bassano in Teverina: 19 casi (5 guariti)

Cellere: 19 casi (10 guariti)

Onano: 19 casi (3 morti e 2 guariti)

Latera: 18 casi (1 morto e 1 guarito)

Lubriano: 18 casi (2 morti e 5 guariti)

Barbarano Romano: 17 casi (5 guariti)

Graffignano: 16 casi (12 guariti)

Civitella d’Agliano: 13 casi (1 morto e 2 guariti)

Proceno: 7 casi (5 guariti)

Tessennano: 6 casi (4 guariti)

Comuni Covid-free

Arlena di Castro: 17 casi (1 morto e 16 guariti)

Altri: 4 casi (4 guariti)

Condividi la notizia:











28 novembre, 2020